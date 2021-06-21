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الحجز إلكتروني.. وزيرة الثقافة تستعرض أمام مدبولي تفاصيل معرض الكتاب

03:45 م الإثنين 21 يونيو 2021
الحجز إلكتروني.. وزيرة الثقافة تستعرض أمام مدبولي تفاصيل معرض الكتاب

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

كتب - محمد سامي

أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أن افتتاح الدورة الـ 52 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب سيكون خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو تحت شعار "في القراءة .. حياة".

وقالت عبدالدايم: لأول مرة سيتم إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وتم تحديد حد أقصى للطاقة الاستيعابية لكل قاعة عرض من القاعات الأربع ومراعاة الإجراءات الاحترازية، إلى جانب تطبيق الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المعرض.

وأضافت عبد

الدايم: النشاط الثقافى والفنى هذا العام يقوم على تقديم جرعة مكثفة وجاذبة للجمهور، عبر منصة معرض القاهرة الدولى للكتاب، وفقا لفلسفة جديدة فى أنشطة "الأون لاين"، بناء على التجارب السابقة التى قدمتها الوزارة فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة والذي يأتي استكمالاً لسلسلة الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى إقامتها من قبل مختلف الوزارات.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولى للكتاب المنصة الرقمية لمعرض الكتاب

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