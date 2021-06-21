هل يحق لحاملي "الإعدادية" الالتحاق بـ"التمريض العسكري"؟ اعرف شروط التقديم في 15 نقطة

مصراوي

مع ظهور نتيجة الشهادة الإعداية، يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن شروط الالتحاق بالتمريض العسكري للحاصلين على الشهادة الإعدادية، ومجموع الالتحاق.

ويجيب "مصراوي" بأنه لا يحق الالتحاق بالتمريض العسكري للحاصلين على الإعدادية؛ لكن يتم قبول دفعة جديدة من الطلبة المتطوعين لصالح التمريض العسكري للقوات المسلحة (ذكور- إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال والمعهد الصحي بالجلاء، وفي حالة الاحتياج إلى دفعه يتم التصديق على قبولها من قِبل وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

وكانت شروط القبول في التمريض العسكري للعام الماضي 2020، كالتالي:

1- أن لا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) عن نسبة نجاح 60%.

2- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%.

3- ألا تقل السن عن 17 عامًا ولا يزيد على 21 عامًا في 1/10/ 2020.

4- أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس.

5- أن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.

6- أن يكون حسن السير والسلوك.

7- ألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها.

8- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول (طبية- نفسية- لغة إنجليزية- لياقة بدنية - كشف هيئة- التحاليل الطبية).

9- كما يشترط موافقة والد/ ولي الأمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة.

10- يحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًّا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

11- لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

12- أن تكون مدة الدراسة بالمعهد سنتين دراسيتين للحصول على الدبلوم الصحي.

13- يحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

14- تعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي.

15- يحصل المتطوع على كل الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.