بكري: تشييع جثمان والدة وزير الشؤون النيابية من مسجد المشير عقب صلاة العصر
11:16 ص الإثنين 21 يونيو 2021
كتب- نشأت علي:
قال النانب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ، ستقام عقب صلاة العصر من مسجد المشير.
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