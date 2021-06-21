بكري: تشييع جثمان والدة وزير الشؤون النيابية من مسجد المشير عقب صلاة العصر

كتب- نشأت علي:

قال النانب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ، ستقام عقب صلاة العصر من مسجد المشير.