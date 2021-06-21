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بكري: تشييع جثمان والدة وزير الشؤون النيابية من مسجد المشير عقب صلاة العصر

11:16 ص الإثنين 21 يونيو 2021
بكري: تشييع جثمان والدة وزير الشؤون النيابية من مسجد المشير عقب صلاة العصر

النائب مصطفى بكري

كتب- نشأت علي:

قال النانب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن صلاة الجنازة على والدة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ، ستقام عقب صلاة العصر من مسجد المشير.

مصطفى بكري والدة وزير الشؤون النيابية مسجد المشير علاء فؤاد وفاة والدة علاء فؤاد صلاة الجنازة مجلس النواب

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