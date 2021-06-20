6 محاور.. "مستثمري راس سدر" تعقد اجتماعا لمناقشة الملفات المهمة بالقطاع السياحي

كتب- يوسف عفيفي:

عقدت جمعية مستثمري رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء اليوم، اجتماعا بمشروع 90 أفينيو التجمع الخامس، لمناقشة بعض الملفات المهمة التي تخص القطاع السياحي بالمدينة.

وبحسب بيان الجمعية اليوم، جاء ذلك في إطار الاهتمام بتنمية مدينة رأس سدر، وحرص رجال الأعمال على تنمية وتطوير هذه المنطقة، لوضعها على خريطة مصر السياحية والوقوف على أهم المشكلات التي تواجه هذه المنطقة، والتوصل إلى حل لهذه المشكلات.

وأوضح علي الشرباني رئيس جمعية مستثمرىن رأس سدر، أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه المستثمرين في راس سدر وكيفية وضع المدينة على الخريطة السياحية في مصر، خاصة وأن المستثمرين ضخوا استثمارات بمليارات الجنيهات وتحتاج إلى توحيد الجهود من أجل الارتقاء السياحي بالمدينة، والمشاركة في تنمية المجتمع السيناوي بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.

وأشار الشرباني، إلى أن راس سدر تعتبر من أهم المدن السياحية في مصر، كونها مدينة تتميز بأن الشمس تغمرها على مدار عشرة أشهر بالسنة، وتتمتع بجو دافئ خالي تماما من الرطوبة، لافتاً إلى أنه سيتم قريبا افتتاح النفق الثاني الذي سوف يسهل الحركة المرورية مما يؤدي إلى تنشيط السياحة الداخلية بالمدينة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش أيضا، عدداً من المحاور منها: حل مشاكل المياه والصرف، وتطوير وإنارة الطريق الساحلي، وعمل بوابة خاصة بالقرى السياحية برأس سدر لتشغيل السياحة الداخلية، وتسليط الضوء الإعلامي على أهمية موارد الدولة الطبيعية من ضمنها السياحة الاستشفائية بالمياه الكبريتية التي تعتبر مصدر مهم لتنشيط السياحة الخارجية بمنطقة رأس سدر وتطوير حمام فرعون وموسى.

وتابع رئيس جمعية مستثمري رأس سدر: تم الاتفاق على عرض جميع المطالب على المسئولين خلال الشهر المقبل ومناقشة كيفية المشاركة في إيجاد الحلول لها.