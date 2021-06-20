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ما الحالات التي حددها القانون لفصل الموظف من العمل؟ (بغير الطريق التأديبي)

03:17 م الأحد 20 يونيو 2021
ما الحالات التي حددها القانون لفصل الموظف من العمل؟ (بغير الطريق التأديبي)

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع بتعديل قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، المقدم من النائب علي بدر، وأكثر من 60 نائبًا.

ويرصد "مصراوي"، الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي؛ حيث نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية؛ بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببًا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

مجلس النواب العمل الموظف البرلمان لجنة الشؤون الدستورية

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