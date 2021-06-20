رئيس "المعاهد الأزهرية" يطمئن على امتحان الفقه للشهادة الثانوية بلجان بمنطقة القاهرة

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كتب - محمود مصطفى:

وتفقد الدكتورِ سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الأحد، يُرافقُه الشيخِ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والشيخ عوض الله عبد العال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المناطق، لجان امتحانات الفقه لطلاب الأدبي بالشهادة الثاثنوية، بمعاهد "كليلة النموذجي وفتيات الكويتي والدكتور طلعت".

واطمأن سلامة، على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية؛ حيث تفقد فضيلتُه عدة لجان منها:

لجنة معهد كليلة النموذجي، ثم لجنة فتيات الكويتي، واختتم جولته بزيارة لجنة معهد الدكتور طلعت.

وأثنى رئيس قطاع المعاهد، على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها، ووجه رسالةً طمأن فيها الطلابَ وأولياءَ الأمور، مفادها أن كافةَ العاملين مهمتهم الأولى توفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في أحسن صورة، وتابع آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والإقتراحات.

وأشار إلى أنه يتابع بنفسه المقترحاتِ والشكاوى المرفوعة من خلال الاستمارات، واختتم فضيلته الجولة التفقدية بعد أن اطمأن على حسن سير الامتحانات، وعدم وجود أي معوقات متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائنا طلاب الشهادة الثانوية.

ويؤدي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) في القسم الأدبي، و(38719) في القسم العلمي، في 609 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية.

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وتعد محافظة الشرقية هي أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان بواقع (61)، وعدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتي بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.

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