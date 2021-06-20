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غلق موقع وقناة محمد حسين يعقوب

11:59 ص الأحد 20 يونيو 2021
غلق موقع وقناة محمد حسين يعقوب

الشيخ محمد حسين يعقوب

كتب- مصراوي:

أغلق الشيخ محمد حسين يعقوب قناته على اليوتيوب وموقعه الرسمى اضغط هنا، بعد أيام قليلة من شهادته في القضية المعروفة إعلاميا باسم "داعش إمبابة".

وقال الإعلامي عمرو أديب، إن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في قضية "داعش إمبابة"، تمثل خدعة وليست تراجعا عن أفكاره.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة: "هناك بعض الناس اعتقدوا أنه تراجع عن أفكاره، وأن أتباعه صدموا بهذه الشهادة، ولكن أتباعه يعرفون جيدا أنه لم يتراجع، واتضح ذلك جيدا من خلال منشوراتهم وتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع مقدم "الحكاية": "هذا الرجل لم يكن حقيقيًّا ولا نفس الشخص ولا نفس الإنسان كما أنه لم يقل ما في صدره"، مشيرًا إلى أن يعقوب استخدم "مبدأ التقية" الذي يلجأ الشخص لاستخدامه إذا كان مستضعفًا.

محمد حسين يعقوب اليوتيوب قضية داعش إمبابة داعش

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