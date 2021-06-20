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بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا

10:35 ص الأحد 20 يونيو 2021
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كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من مطار قرطاج بعد خوض مباراة الترجي، التي أقيمت على استاد حمادي العقربي ‏برادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وحقق فيها الأهلي الفوز على الترجي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد شريف.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن البعثة وصلت على متن الطائرة الخاصة التابعة لشركة مصر للطيران، القادمة من تونس، وقامت سلطات المطار بتشكيل فريق من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات البعثة فور وصولها إلى المطار ، فيما قامت قوات الأمن بفرض كردون أمنى حول محيط الصالة لتأمين خروج الفريق.

ونجح الأهلي في تجاوز ظروف مباراته الصعبة مع مضيفه الترجي التونسي، وعاد منتصرًا بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الترجي ضيفاً على الأهلي في مواجهة الإياب المقررة الأسبوع المقبل.

بعثة الا?هلي مطار القاهرة الدولي مطار قرطاج الأهلي فوز الأهلي الترجي

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