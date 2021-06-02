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لماذا قررت الحكومة إلغاء لجان التفتيش للبت في طلبات التصالح؟

09:24 م الأربعاء 02 يونيو 2021
لماذا قررت الحكومة إلغاء لجان التفتيش للبت في طلبات التصالح؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلغاء لجان التفتيش للبت في طلبات التصالح الخاصة بالبناء، مضيفا: "عشان ميتمش تضييع الوقت ويقدر المواطن يستفيد من مشروعات حياة كريمة".

وقال في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة كانت قد فتحت مجال التصالح ووضعت عدة تيسيرات، وتم تحديد سعر متر التصالح بـ50 جنيها، وعدد كبير من المواطنين تقدموا بالتصالح بأكثر من 1.6 مليون أسرة مصرية، وسددوا مبلغ الجدية، وهو يمثل 25% من القيمة.

وأوضح مدبولي: المفروض فيه لجان بتنزل وتفحص الطلب، ووجدنا أن هذا الأمر يأخذ وقتا طويلا ولن يستفيد المواطن من مبادرة حياة كريمة أو مشروعاتها العملاقة.

وتابع: اتخذنا قرارات مهمة في مجلس الوزراء، اليوم، وهو أنه سيتم الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، واحنا هنا بنقول بنثق في اللي قدمه المواطن، وسنبدأ الإجراءات في ملف التصالح نفسه، ويبدأ المواطن في سداد الأقساط، وسيحصل في النهاية على نموذج 10.

وأضاف: بنقول للمواطن استكمل الإجراءات، بالدفع الفوري أو عبر أقساط، وفي خلال 3 سنوات مقبلة، ستنزل لجان تلقائية تتأكد من الحالات على الأرض، ولو ثبت أي مخالفة، فمن حق الدولة أن تعود في جميع إجراءاتها.

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