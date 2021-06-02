"القومي للاتصالات" لـ"النواب": إعداد تطبيق إلكتروني لتسهيل تواصل ذوي الإعاقة مع الشركات

كتب- نشأت علي:

قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه سيتم إعداد تطبيق على الإنترنت لذوي الإعاقة من الصم والبكم؛ لتسهيل تواصلهم مع شركات الاتصالات وإنجاز خدماتهم وطلباتهم من المنزل.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.



وأكد رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك استراتيجية كاملة يعمل عليها الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، وهناك مبادرات وعروض لذوي الإعاقة، والكثير من التطبيقات الأكثر استخدامًا لمتحدي الإعاقة، بإتاحة الاستهلاك المجاني لهم.



وتابع إبراهيم: خصصنا خط متحدي الإعاقة، وكانت بداية تقديمه يوم عيد الفطر، بخصم 50% على الباقات طول العمر، من مكالمات شخصية وخط إنترنت وغيرهما، وتوجد أكثر من باقة، وهذا الخط متاح حاليًّا، للشركات الأربع للاتصالات، وكانت هناك مشكلات في البداية بالنسبة إلى تقديم الأوراق المطلوبة وتم تلافيها، ومَن يحصل على الخط له الأولوية في الخدمة.



وأوضح رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه بالنسبة إلى الصم والبكم، وصعوبة تواصلهم مع الكول سنتر لحل أية مشكلة لهم مع الشركات، تم إتاحة تطبيق على الإنترنت للصم والبكم يشرح لهم، ويسهل تواصلهم مع الشركات وخدمات العملاء من المنزل.



وتابع ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: أخذنا كل كلمة في القانون ونشتغل عليها، وتحدثنا مع شركات المحمول بأن يكون الخط دائمًا، وتطوير بعض التطبيقات، وأي شكوى من أي مواطن يتم التعامل معها على الفور لحلها.