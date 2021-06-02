حدث في 8 ساعات| البرلمان العربي يمنح "السيسي" وسام القائد.. وخبر سار من الحكومة بشأن التصالح في البناء

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي لرئيس البرلمان العربي، وإعلان الصحة انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتحذير الأرصاد من طقس الخميس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: