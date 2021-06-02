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حدث في 8 ساعات| البرلمان العربي يمنح "السيسي" وسام القائد.. وخبر سار من الحكومة بشأن التصالح في البناء

06:01 م الأربعاء 02 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| البرلمان العربي يمنح "السيسي" وسام القائد.. وخبر سار من الحكومة بشأن التصالح في البناء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي لرئيس البرلمان العربي، وإعلان الصحة انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتحذير الأرصاد من طقس الخميس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

البرلمان العربي حدث في 8 ساعات وسام القائد فيروس كورونا الأرصاد

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