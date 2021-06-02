حدث في 8 ساعات| البرلمان العربي يمنح "السيسي" وسام القائد.. وخبر سار من الحكومة بشأن التصالح في البناء
كتب - أحمد مسعد:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها استقبال الرئيس السيسي لرئيس البرلمان العربي، وإعلان الصحة انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وتحذير الأرصاد من طقس الخميس.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الأخبار المتعلقة
-
رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي لحصوله على "وسام القائد" من البرلمان
-
نقيب الأشراف: حصول الرئيس على وسام "القائد" تتويجا لجهوده في خدمة
-
طلب برلماني بتوفير منافذ خاصة بطعيمات "كوفيد-١٩" للمسافرين إلى الخارج
-
رئيس الوزراء يكشف موعد إنتاج أول مجموعة من لقاحات كورونا محليا
-
مدبولي: غلق أي منشأة تخالف قرارات كورونا أسبوعين ومضاعفة العقوبة حال
-
الحكومة: تلقيح 2.5 مليون مواطن ضد كورونا.. ونستهدف 40 % من الشعب بنهاية
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان