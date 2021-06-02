نقيب الأشراف: حصول الرئيس على وسام "القائد" تتويجا لجهوده في خدمة قضايا الأمة العربية

كتب - محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حصوله على وسام "القائد" من البرلمان العربي، وهو أرفع وسام يقدم لملوك ورؤساء الدول.

وقال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، إن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على وسام "القائد"، يأتي تقديرا لجهود الرئيس الحثيثة والمنعكسة في تحركات مصر وسياساتها الواعية والرصينة في خدمة جميع قضايا الأمة العربية، وآخرها التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي ساهم في الحد من الخسائر البشرية والمادية بقطاع غزة.

وشدد نقيب االأشراف، على أن مصر في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازات غير مسبوقة في مسيرة التنمية والبناء شملت كافة نواحي الحياة في الدولة لتقدم مصر للعالم نموذج تنموي عربي بقيادة الرئيس السيسي، لافتًا إلى أن حصول الرئيس على وسام القائد يعد تكليلا لجهوده الداخلية والخارجية.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يوفق مصر وقائدها وجيشها ورجال أمنها، ويحفظ البلاد من كل مكروه وسوء، ويرد كيد أعداء الوطن في نحورهم، ويجعل بزوال الغُمة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، عضو مجلس النواب البحريني، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد منح الرئيس السيسي "وسام القائد"، والذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.