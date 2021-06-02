الصحة: موقع لقاحات كورونا يعمل بشكل طبيعي

كتب - أحمد جمعة:

قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن المنظومة الإليكترونية للتطعيم بلقاحات كورونا تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد أي أعطال.

وأكد "صلاح" لمصراوي، اليوم الأربعاء، استمرار عملية التطعيم بالوحدات الصحية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذلك استمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الموقع الإليكتروني.

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه المنظومة الإليكترونية عطلًا مؤقتًا أمس الثلاثاء، توقفت على إثره بعض الوحدات الصحية عن تطعيم المواطنين حتى جرى حل تلك المشكلة.

كانت وزيرة الصحة هالة زايد عرضت على مجلس الوزراء جهود التوسع فى أماكن تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتى وصلت حتى الآن إلى 408 مراكز.

وأضافت أن جهود التوسع تضمنت فتح التطعيم لغير القادرين على الحركة من خلال التواصل مع رقم "15335"، وذلك بالتعاون مع هيئة الإسعاف، إلى جانب فتح التطعيم لدور المسنين، فضلاً عما تم من تنسيق وتعاون مع وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، لحصول المشاركين فى عملية الامتحانات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وكذا تطعيم أصحاب المعاشات بالعيادات المتنقلة أمام مقار التأمينات والمعاشات، فضلا عن جهود التوسع فى حصول العاملين بالجهات الحكومية والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، وكذا المحافظات السياحية.

كما أوضحت وزيرة الصحة أن مراكز اللقاحات الخاصة بأغراض السفر الدولى، والتى تتولى تطعيم المسافرين باللقاحات المضادة للملاريا، وخلافه، والتى يصل عددها إلى 179 مركزاً على مستوى الجمهورية، تم تزويدها أيضاً باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى السفر.