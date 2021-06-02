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مقارنة بالعام الماضي.. رئيس الوزراء: 2.9% معدل النمو خلال أول 3 أشهر من 2021 رغم كورونا

03:11 م الأربعاء 02 يونيو 2021
مقارنة بالعام الماضي.. رئيس الوزراء: 2.9% معدل النمو خلال أول 3 أشهر من 2021 رغم كورونا

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أداء الاقتصاد المصري خلال يناير وفبراير ومارس الماضيين حقق نسبة نمو اقتصادي 2.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: خلال الشهور دي 2020 كان فيروس كورونا لم يستفحل في مصر، والنهاردة في ظل التداعيات والتحديات ينمو الاقتصاد ليدل على مؤشر إيجابي لحجم نمو الاقتصاد المصري، وهو ما أشادت به مؤسسات الاقتصاد العالمية.

وأوضح رئيس الوزراء: الحكومة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي لتأمين كل المؤشرات ومواجهة التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

مصطفى مدبولي الاقتصاد المصري نمو اقتصادي

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