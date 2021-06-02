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مصر للطيران تنظم جولة لأطفال 57357 بمدينة كيدزانيا

12:07 م الأربعاء 02 يونيو 2021
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كتب - محمد عبيد

نظمت شركة مصر للطيران جولة ترفيهية لمجموعة من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧، وذلك لزيارة مدينة كيدازنيا القاهرة، لخوض تجربة سفر من خلال نموذج المحاكاة الموجود لمصر للطيران بالمدينة الترفيهية، والذي يبدأ من دخول المطار، وإنهاء إجراءات السفر، وختم الجوازات، ثم الصعود للطائرة والتعامل مع الركب الطائر وأفراد الضيافة، والاستماع إلى تعليمات السلامة على متن الطائرة وغيرها من مراحل السفر، وذلك كجزء من الدعم العلمي والتربوي الحديث للأطفال عن طريق المحاكاة، لكي يخوضوا تجربة جديدة تساعدهم في استكشاف عالم الطيران، وتزودهم بمعلومات مهمة عن مجال السفر، وقد حرصت مصر للطيران على توزيع هدايا تذكارية على الأطفال خلال الجولة. بحسب بيان صحفي؟

وأعرب الأطفال عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة، واستمتعوا بنموذج المحاكاة والتعرف علي مهام قائد الطائرة والضيافة الجوية، وقدمت إدارة مستشفى ٥٧٣٥٧ الشكر لمصر للطيران على هذه اللفتة الطيبة، وحرص الشركة الوطنية على دعم المستشفى منذ سنوات في مختلف مجالات السفر والطيران.

مصر للطيران أطفال 57357 مدينة كيدزانيا

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