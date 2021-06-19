طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية في أول أيام الدور الأول -صور

كتب- مصراوي:

أدَّى 742 ألفًا و318 طالبًا وطالبة، بشهادة إتمام الدراسة للدبلومات الفنية بجميع النوعيات (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي)، اليوم السبت، الامتحان في مادة اللغة العربية داخل 3111 لجنة، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2020/2021، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب الممتحنين.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، ووجود الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية ويرافقه هاشم علي جامع، نائب رئيس امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان؛ حيث تفقدا عددًا من اللجان؛ وهي (مدرسة الدرب الأحمر الثانوية الفندقية المتقدمة، ومدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية، ومدرسة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب).

واطمأن رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، وتوفير كل المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك استدعاء الشؤون القانونية لإعمال شؤونها في بعض المخالفات.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات؛ حيث ورد للغرفة تقرير من محافظة القاهرة يفيد ضبط 14 جهاز محمول في إحدى لجان السيدة زينب، فضلاً عن واقعة أخرى داخل لجان المرج؛ حيث ألقى طالب بكراسة الإجابة من نافذة اللجنة، وتم تحديد الطالب المسؤول عن ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وفي محافظة الجيزة تم رصد طالب احتفظ بكراسة الإجابة في مادة اللغة العربية والانصراف بها، وقد تم استدعاء الشؤون القانونية لكل من (الطالب- الملاحظين- مراقب الدور)؛ لإعمال شؤونها والتحقيق.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد (1431) مادة امتحانية يتم أداؤها في (3111) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب (816948)، بمشاركة (212951) ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.