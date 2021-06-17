ضبط 6 كيلو جرامات بذور "ماريجوانا" مع راكبة برازيلية في مطار شرم الشيخ

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، محاولة لتهريب 6 كجم من بذور الماريجوانا المخدرة، أخفتها راكبة برازيلية بين طيات ملابسها، فور وصولها من إسبانيا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة التركية رحلة رقم TK 0698، والقادمة من اسطنبول، اشتبه عمرو نادي مأمور اللجنة الجمركية في راكبة برازيلية الجنسية قادمة من (برشلونة / اسطنبول / شرم الشيخ) نظرًا لارتباكها، وتم تمرير أمتعتها الشخصية على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة هاني نادي، مأمور الفحص تحت إشراف أحمد حمدي مدير إدارة الفحص بالآشعة، تلاحظ وجود أجسام معتمة داخل الحقائب، وبالعرض على النجار مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من محمد الخولي وعبدالمحيد مصطفى رئيس قسم تفتيش الركاب لتفتيش الأمتعتة الشخصية للراكبة، تبين وجود 6 كجم من بذور الماريجوانا مخبأة في أكياس بين طيات الملابس.

قرر محمد يوسف مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي بعد العرض علي يوسف وصفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك.