الأعلى بإفريقيا.. الإسكان: انتهاء الهيكل الخرساني للبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية - فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- نسيم عبدالفتاح:

انتهت شركة (cscec) الصينية من الأعمال الخرسانية للبرج الأيقوني، الأعلى في إفريقيا، والذي يقع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

ويقع البرج الأيقوني الذي يتم تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة على ارتفاع 385 مترًا مربعًا.

ويتم تنفيذ حي المال والأعمال ويضم 20 برجا بالتعاون بين وزارة الإسكان، وشركة (cscec) الصينية؛ وهي إحدى أكبر شركات المقاولات على مستوى العالم.

وتصل إجمالي استثمارات حي المال والأعمال لنحو 3 مليارات دولار، بقرض صيني، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 15% منه، دفعة مقدمة، والـ 85% الباقية يتم تمويلها من القرض بفترة سماح مدة الإنشاء، ثم السداد بعد ذلك على 10 سنوات.