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حملات لرصد المخالفين.. تعرف على حالات إلغاء التخصيص وسحب شقق الإسكان الاجتماعي

10:49 م الأربعاء 16 يونيو 2021
حملات لرصد المخالفين.. تعرف على حالات إلغاء التخصيص وسحب شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان الاجتماعي

كتب-محمد عبدالناصر:

كثفت أجهزة المدن الجديدة خلال الفترة الأخيرة من حملات التفتيش على شقق الإسكان الاجتماعي، للتأكد أن الحاجزين غير مختلفين لشروط الحجز في المشروع بعد الاستلام.

كان آخر تلك الحملات في مدينة بدر حيث تم شن حملة مسائية لمأموري الضبطية القضائية، للتفتيش على وحدات الإسكان الإجتماعي المخالفة بالبيع أو الإيجار، والتأكد من وصول دعم الوحدات لمستحقيه.

وحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية وسحبها من الحاجزين ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي:

1- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية على نحو منتظم بعد عام من استلامها، حيث ويكون المواطن مسئول عن رد الوحدة السكنية والدعم الذي تم الحصول عليه.

2- يتم سحب الشقة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد أو حتى تأجيرها.

3- تغيير الغرض المخصص له الوحدة السكنية من نشاط سكني لأ نشاط آخر.

4-اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز مثل معدل الدخل.

5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية.

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