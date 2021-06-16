بروتوكول بين صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والبنك الزراعي

كتب - أحمد مسعد:

وقع اللواء الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، و علاء على رئيس مجموعة المتابعة والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك، لتقديم الخدمات التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك.

وقال مساعد وزير الزراعة، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية والتيسير عليهم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية في مصر.

وأوضح صابر ان الصندوق سيقون بتقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة لعملاء البنك والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الامراض الوبائية، النفوق، الذبح الاضطراري، السطو، خيانة الأمانة، السرقة، الحريق، الحوادث.