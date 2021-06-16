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الزائر الخفي.. برنامج تدريبي للعاملين بالسياحة لمراقبة أداء القطاع

09:19 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الزائر الخفي.. برنامج تدريبي للعاملين بالسياحة لمراقبة أداء القطاع

برنامج تدريبي للعاملين بالسياحة

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت وزارة السياحة والآثار، دورة تدريبية تحت مسمى "الزائر الخفي" والتي قدمتها إحدى الشركات المتخصصة في مجال الضيافة، وذلك في إطار متابعة مردودات التدريبات والعائد من الاستثمار في العنصر البشري.

وأوضحت وزارة السياحة، أنه تم تقديم الدورة لعدد 20 متدربا من العاملين بها وقطاعاتها المختلفة لإكساب المتدربين المهارات الخاصة بمتابعة أداء العاملين بالمناطق الأثرية المختلفة بغرض الوقوف على نقاط القوة والضعف لتلك الأماكن، وتحسين تجربة السائح في مصر وتقديم خدمة سياحية تليق بمستوى مصر بين بلدان العالم.

تم تنفيذ الدورة التدريبية بإحدى قاعات المتحف القومي للحضارة، وعلى هامش التدريب تم التطرق إلى استقبال الزوار من ذوي الاحتياجات الخاصة والإتاحة المتوفرة حاليًا في عدد من المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك من أجل تحقيق رضا الزائر ومتابعة مردودات التدريبات التي تمت في الأشهر الماضية.

تدريب العاملين بالسياحة وزارة السياحة الزائر الخفي متحف الحضارة

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