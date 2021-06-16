مايا مرسي لسفير بلجيكا: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

كتبت - نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الأربعاء، فرانسوا كورنيه إلزيوس سفير بلجيكا فى مصر، للتعرف على وضع المرأة في وجهود المجلس في دعمها وتمكينها.

وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي، فهى تحظى بدعم من القيادة السياسية التي تؤمن بها وتساند دورها وتعتبر تمكينها واجب وطنى، مشيرة إلى أن المرأة استطاعت بعد 72 عاما من النضال الوصول إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا تاريخيًا بتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يعمل في ضوء استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة والتي تم إصدارها عام 2017، مشيرة إلى أن إنشاء المجلس مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة تنفيذ الإستراتيجية من خلال التطبيق الدقيق لآليات الرصد والتقييم، والتي تتضمن وضع أسس ومؤشرات المتابعة لقياس التقدم المحرز وتتبعه.

وأكدت أنه وفقاً لقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة قانون رقم 30 لسنة 2018، فإن المجلس له الحق في إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها.

وأعرب سفير بلجيكا في القاهرة عن سعادته بزيارة المجلس والتعرف عن قرب عن وضع المرأة في مصر وآخر الإنجازات التى تحققت على الأرض في هذا الملف الهام .