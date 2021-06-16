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الأزهر تشكر الإمام الأكبر لتجديد الثقة في رئيس الجامعة

05:24 م الأربعاء 16 يونيو 2021
الأزهر تشكر الإمام الأكبر لتجديد الثقة في رئيس الجامعة

مجلس جامعة الأزهر


كتب - محمود مصطفى:

قدم أعضاء مجلس جامعة الأزهر، في اجتماعهم اليوم، خالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لصدور قراره بتجديد الثقة في الدكتور محمد المحرصاوي، رئيسًا للجامعة.

وتولى الدكتور محمد حسين عبد العزيز المحرصاوي منصب عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة بنين، خلفا للدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، في مارس من العام 2013، بينما كان وكيلا للكلية في عهد تولي الدكتور إبراهيم الهدهد عميدا للكلية/ منذ 2011 وحتى 2013.

وتخرج الدكتور المحرصاوي من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر في العام 1980، ثم عين معيدا بها، كما تخصص في الأدب والنقد، وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه، ثم عمل مدرسا بقسم الأدب والنقد، ثم رئيسا للقسم بالكلية.

وفي بدايات العام 2001 سافر في بعثة إلى المملكة العربية السعودية، للتدريس بإحدى جامعات المملكة، ثم عاد إلى القاهرة بعد أن قضى فترة بعثته بالمملكة.

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