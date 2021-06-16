حقوق النواب تلتقي وفدا من حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان

كتب - محمود مصطفى:

التقى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، النائب طارق رضوان، بوفد لجنة حقوق الإنسان بدولة أوزبكستان، برئاسة عالية يونسوفا، نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس الأعلى في مجال حقوق الانسان الأوزبكستاني، والنواب أيمن أبو العلا ومحمد عبد العزيز، وكلاء اللجنة ومحمد تيسير مطر، أمين سر اللجنة ونواب اللجنة اللواء عبد النعيم حامد، هند رشاد، محمد سلطان، محمود عصام والنائبة دعاء العريبي، وسولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة .

وتم التاكيد على أن مصر تسعى دومًا لتعزيز العلاقات التاريخية بين الدولتين وبين الشعبين أيضًا، وأنه من المهم أن يحدث تعاون بين البلدين في مجالات مكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغيرها.

وتم التأكيد، على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين يجب أن تكون على مستوى العلاقات السياسية، وأن يتم التعاون من خلال اتفاقيات تجارية واستثمارات متبادلة، ويمكن لمصر بمكانتها الكبيرة في قارة أفريقيا، أن تدعم أوزبكستان في خطواتها نحو الاستثمار والتعاون مع دول القارة.

من جانبها، نقلت عالية يونسوفا نائبة ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، تحيات رئيس مجلس النواب الأوزباكستاني إلى رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى الجبالي، مؤكدة على تشابه العادات والتقاليد بين شعوب البلدين، مرحبة بوجود تعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وقالت يونسوفا: "نثمن العلاقات في مجال حماية حقوق الطفل، فمصر تدعم أوزباكستان في مجال حقوق الإنسان، وكانت أوزباكستان ضمن الدول التي تدعم موقف مصر في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص البيانات عن الإصلاح الاقتصادى ومكافحة الإرهاب".

وتابعت:"نشكركم لدعم موقف أوزباكستان في جلسة ٧٢ الجمعية العامة للأمم المتحدة للمعرفة والتسامح الدينى، وفي المجلس التنفيذى لحقوق الإنسان في ٢٠٢٠".