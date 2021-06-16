نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021.. الجيزة تحدد رسميا موعد إعلانها

كتب - أسامة علي:

وقال مجدي الجيار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021.

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضي، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة .

وقال وكيل وزارة التربية و التعليم بالجيزة، أنه جاري أعمال مراجعة الدرجات وإعداد قوائم الطلاب الأوائل.

أكد الجيار، لمصراوي، أنه جاري التنسيق مع محافظ الجيزة لتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتيجة خلال 72 ساعة المقبلة، إما اليوم أو غدا أو السبت.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا