Masrawy logo white

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021.. الجيزة تحدد رسميا موعد إعلانها

11:14 ص الأربعاء 16 يونيو 2021
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021.. الجيزة تحدد رسميا موعد إعلانها

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

وقال مجدي الجيار، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021.

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من امتحانات نهاية العام 9 يونيو الماضي، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الطلاب على مستوى المحافظة 163056 طالب وطالبة مقسم على 656 لجنة بجميع مدارس الجيزة .

وقال وكيل وزارة التربية و التعليم بالجيزة، أنه جاري أعمال مراجعة الدرجات وإعداد قوائم الطلاب الأوائل.

أكد الجيار، لمصراوي، أنه جاري التنسيق مع محافظ الجيزة لتحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدا أنه سيتم إعلان النتيجة خلال 72 ساعة المقبلة، إما اليوم أو غدا أو السبت.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي الجيزة

الخبر التالى:

شعراوي: استضافة اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية 17 و18 يونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تصل للحبس.. الداخلية: تفعيل عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارة من سبتمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا