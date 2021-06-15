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مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة "فلاي دبي"

09:41 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
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كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، الثلاثاء، أولى الرحلات الجوية لشركة "فلاي دبي"، والقادمة من دولة الإمارات، وعلى متنها ٤١ راكبا، وذلك بعد إعلان التعاون بين مطار شرم الشيخ الدولى والشركة، ليصبح المطار الوجهة الثانية للشركة فى مصر بعد مطار برج العرب الدولي.

وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، والذي يعد تقليدا دوليا للترحيب بقدوم أول رحلة، واستقبل فريق من العلاقات العامة الركاب، بالورود والهدايا التذكارية، وتسهيل كافة إجراءات الوصول مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة الركاب.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيًا إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

شركة فلاي دبي مطار شرم الشيخ الدولي الرحلات الجوية الإجراءات الاحترازية

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