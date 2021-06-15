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برلماني لوزير البترول: مديرو الشركات عندك بيقبضوا نصف مليون جنيه شهريًّا من دم الغلابة

04:25 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
برلماني لوزير البترول: مديرو الشركات عندك بيقبضوا نصف مليون جنيه شهريًّا من دم الغلابة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

هاجم فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا؛ بسبب مشكلات التعيينات وزيادة أسعار الغاز.

وقال قنديل، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "القراءات بتتاخد مرة واحدة بس، وبعد كده يضربوا الفواتير على المواطنين؛ هل ده عدل؟".

وأضاف النائب: "بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، مديروها بيقبضوا نصف مليون جنيه في الشهر، ده من دم الغلابة والفقراء، اللي بترفعوا عليهم اشتراكات الغاز، وبقت بالآلاف".

مجلس النواب وزير البترول فتحي قنديل طارق الملا التعيينات غاز

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