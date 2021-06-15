برلماني لوزير البترول: مديرو الشركات عندك بيقبضوا نصف مليون جنيه شهريًّا من دم الغلابة

كتب- نشأت علي:

هاجم فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا؛ بسبب مشكلات التعيينات وزيادة أسعار الغاز.

وقال قنديل، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "القراءات بتتاخد مرة واحدة بس، وبعد كده يضربوا الفواتير على المواطنين؛ هل ده عدل؟".

وأضاف النائب: "بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، مديروها بيقبضوا نصف مليون جنيه في الشهر، ده من دم الغلابة والفقراء، اللي بترفعوا عليهم اشتراكات الغاز، وبقت بالآلاف".