برلماني لوزير البترول: مديرو الشركات عندك بيقبضوا نصف مليون جنيه شهريًّا من دم الغلابة

برلماني لوزير البترول: مديرو الشركات عندك بيقبضوا نصف مليون جنيه شهريًّا من دم الغلابة
كتب- نشأت علي:
هاجم فتحي قنديل، عضو مجلس النواب، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا؛ بسبب مشكلات التعيينات وزيادة أسعار الغاز.
وقال قنديل، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء: "القراءات بتتاخد مرة واحدة بس، وبعد كده يضربوا الفواتير على المواطنين؛ هل ده عدل؟".
وأضاف النائب: "بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، مديروها بيقبضوا نصف مليون جنيه في الشهر، ده من دم الغلابة والفقراء، اللي بترفعوا عليهم اشتراكات الغاز، وبقت بالآلاف".
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