ألا يقل الوزن عن 50 كيلو.. 7 شروط من الصحة للتبرع بالدم

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، "انفوجرافيك" عبر صفحتها على "فيسبوك" يشرح كيفية التوعية بضرورة التبرع بالدم.

وطرحت الوزارة، 7 شروط للتبرع بالدم، ومنها يجب ألا يقل وزن الجسم عن 50 كيلوجرام، وأن يكون العمر من 18 إلى 60 سنة، وضغط الدم يكون من 60/90 إلى 100/180.

كما يجب أن تكون نسبة الهيموجلوبين فى الدم عند الرجال 13 إلى 18، والنساء من 12 إلى 18، كما لا يجب تناول أدوية تمنع تبرعه، وأن يكون نبض القلب من 60 إلى 100، وأن يكون الشخص غير مصاب بأمراض مزمنة.