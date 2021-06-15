Masrawy logo white

ألا يقل الوزن عن 50 كيلو.. 7 شروط من الصحة للتبرع بالدم

04:02 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
ألا يقل الوزن عن 50 كيلو.. 7 شروط من الصحة للتبرع بالدم

التبرع بالدم

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، "انفوجرافيك" عبر صفحتها على "فيسبوك" يشرح كيفية التوعية بضرورة التبرع بالدم.

وطرحت الوزارة، 7 شروط للتبرع بالدم، ومنها يجب ألا يقل وزن الجسم عن 50 كيلوجرام، وأن يكون العمر من 18 إلى 60 سنة، وضغط الدم يكون من 60/90 إلى 100/180.

كما يجب أن تكون نسبة الهيموجلوبين فى الدم عند الرجال 13 إلى 18، والنساء من 12 إلى 18، كما لا يجب تناول أدوية تمنع تبرعه، وأن يكون نبض القلب من 60 إلى 100، وأن يكون الشخص غير مصاب بأمراض مزمنة.

201417395_113668174277739_764251070999383495_n

التبرع بالدم وزارة الصحة شروط للتبرع بالدم

الخبر التالى:

يمكن بيتكسف أو مش بيحب يواجه.. برلماني يعلق على عدم حضور وزير البترول اجتماعات المجلس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا