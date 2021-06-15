سد النهضة| هل يمكن الاعتماد على الأمطار لتعويض أي نقص في المياه؟

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر تبذل قصارى جهدها للاستفادة من أي قطرة مياه، سواء جاءت من النيل أو من الأمطار أو من المياه الجوفية.

وقال شراقي في بث مباشر لصفحة "مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تشكل مياه الأمطار بالنسبة لمصر أكثر من 1 أو 2% على الأكثر من نسبة ما يصل إلينا من المياه، فمصر دولة صحراوية وجافة، ومياه الأمطار ضعيفة للغاية وموجودة في أماكن محددة مثل الساحل الشمالي وحتى هذا المكان نصنفه بأنه من الأماكن القاحلة".

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