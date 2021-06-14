Masrawy logo white

ما تفعله إثيوبيا الآن مخطط منذ 2015.. خبير مياه: يكشف ماذا يحدث في سد النهضة؟

09:11 م الإثنين 14 يونيو 2021
ما تفعله إثيوبيا الآن مخطط منذ 2015.. خبير مياه: يكشف ماذا يحدث في سد النهضة؟

سد النهضة

(مصراوي):

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ما تفعله إثيوبيا الآن، وما تسببه لمصر من مشكلات مائية كبيرة، كان مخططًا له أن يتم منذ عام 2015، وفي كل عام كانت تفشل إثيوبيا في ملء السد، مشيرًا إلى أن مصر نظرتها الاستراتيجية دائمًا أسبق من إثيوبيا.

وأضاف شراقي في بث مباشر لموقع "مصراوي": "كنا نستعد بعدد من الإجراءات التي تخفف من الآثار السلبية لمحاولات إثيوبيا ملء السد، ومنها الإجراءات التي اتخذناها هذا العام أيضًا مثل تخفيض مساحة زراعة الأرز".

وقال: "البعض يتصور أن إثيوبيا خفضت المستهدف من كميات الملء الثاني للسد، وهذا غير صحيح وما أجبرها على هذا التخفيض هو عدم إنجاز السد من الناحية الهندسية، والمشكلة أنها تتصرف بطريقة أحادية، والتخزين لديها مرتبط بالإنشاءات وليس بالمفاوضات، وكانت تريد أن تخزن كمية كبيرة العام الماضي ولم تستطع، ليس مراعاة لمصالح مصر والسودان وإنما لوجود معوقات تحول دون إتمام السد".

الفيديو..

سد النهضة عباس شراقي جامعة القاهرة إثيوبيا

الخبر التالى:

"حوار الإنجيلية" يناقش دور المجتمع المدني في بناء الوعي المصري

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
691

إصابات اليوم

41

وفيات اليوم

765

متعافون اليوم

273182

إجمالي الإصابات

15623

إجمالي الوفيات

201038

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:نتيجة الصف الثالث الإعدادي| 4 طرق للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا