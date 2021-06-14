رئيسا "تضامن" و"نقل" البرلمان يطالبان بتشجيع الصناعة الوطنية والمشروعات المتوسطة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بالسيطرة على الدين العام وتشجيع الاستثمار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، التي تناقش الموازنة العامة للدولة، وقال القصبي: "لا بد من تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية والاهتمام بمحور الحماية الاجتماعية".

وشدد النائب على ضرورة ربط الأجور بالإنجاز، موضحًا أن الزيادة السكانية تلتهم كل عوائد التنمية.

وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات: "إن الموازنة الجديدة هي الأضخم في تاريخ مصر"، مشيدًا بما تبذله الدولة في ملف العدالة الاجتماعية والتي تخلق حالة من الرضا لدى المواطن.

وشدد رئيس لجنة النقل والمواصلات على ضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التنسيق بين الحكومة ولجنة المشروعات بمجلس النواب.