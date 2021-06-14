ننشر أول صورة لمونوريل العاصمة الإدارية

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل، لبدء تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة.

وينشر مصراوي أول صور لقطار مونوريل العاصمة الإدارية مشحونا من مصانع الشركة بديربي في إنجلترا والذي يصل مصر خلال الفترة القادمة لبدء تشغيله بشكل تجريبيأغسطس المقبل.

ويبلغ طول المونوريل 56.5 كم ويشمل 22 محطة، وللمشروع أهمية كبيرة، إذ يربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

مشروع المونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، كما أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.