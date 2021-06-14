التمويل العقاري| كيف تحصل على شقة بفائدة 3% لو راتبك أقل من 3000 جنيه؟

​​كتب- محمد عبدالناصر:

يترقب العديد من راغبي الحصول على شقة سكنية بنظام التمويل العقاري، الإعلان رسميًّا عن المبادرة الرئاسية، والتي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه البنك المركزي بإطلاقها؛ لدعم المواطنين بفائدة 3%، ونظم تقسيط على 30 سنة منذ مارس الماضي.

وفي هذا التقرير نستعرض خطوات الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%، لأصحاب الدخل الـ3000 جنيه شهريا وما هي المشروعات المتاحة أمامهم التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمول العقاري:

تشترط مبادة التمويل العقاري أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ويتم استخدامها بغرض السكن الدائم وليست للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري ولا يوجد عليها أي مخالفات مالية أو عقارية.

من أهم المشروعات التي يتوافر بها الصفات السابقة هو مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يتم طرحه من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث أكدت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الطرح المقبل من المشروع سيكون متوافق مع مبادرة التمويل العقاري الـ3%.

لو مرتبك 3000 جنيه وحتى 1500 جنيه يمكن التقدم لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي، حيث ستم طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد فور الإعلان الرسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي في جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وبعد تفعيل المبادرة الجديدة الخاصة بالتمويل العقاري سيتم سداد ثمن الشقة في الإسكان الاجتماعي على 30 سنة، بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، تكون البداية من خلال سداد دفعة الحجز والتي تصل لـ15 ألف جنيه بشكل متوسط، للوحدة الـ90 مترًا، ثم سداد أقساط ربع سنوية يحددها الصندوق وتكون حتى الاستلام، ثم يتم تحول الملف إلى جهة التمويل وهنا يتم سداد دفعة استلام والتي تختلف من حاجز إلى آخر وفقا لمعدل الدخل والسن وكذلك جهة التمويل وأيضًا قيمة الدعم الممنوح للمتقدم من صندوق الإسكان.

وبهذا يكون سدد الحاجز في مشروع الإسكان الاجتماعي ما يقرب من 15% من ثمن الوحدة بحد آدني، ويتم سداد باقي الوحدة طوال مدة التمويل التى تصل لـ30 سنة.

ويبدا القسط الشهري في مشروع الإسكان الاجتماعي من 650 جنيه حتى 900 جنيه للوحدات الـ75 مترا، ومن 900 جنيه حتى 1200 جنيه للوحدات الـ90 مترًا، ويتم تحديد ذلك وفقا لدخل المتقدم والسن والمقدم المدفوع ومدة التمويل.

وطرح صندوق الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر نهاية الـ2020، بمساحات 75 مترًا و90 مترًا، في مدن (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة - قنا الجديدة - سوهاج الجديدة)، بأسعار وصلت لـ244 ألف للشقة الـ75 مترًا، و310 ألف للوحدة الـ90 مترًا.

- ويمكن معرفة كل شئ عن الحجز والتقديم في مشروع الإسكان الاجتماعي من هنا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2020/11/9/1909048/

اقرأ أيضًا:

- التسجيل والسن والمقدم.. مواصفات الشقق وشروط المتقدمين للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/6/9/2037500

- مبادرة التمويل العقاري| شروط الحصول على شقة لأصحاب المعاشات والمهن الحرة "السن والسمعة"

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/6/13/2039167

- 3 مساحات مختلفة.. تفاصيل أول مشروع من الإسكان متوافق مع التمويل العقاري "صور"

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/6/13/2039161