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وزير القوى العاملة: نوفر فرص العمل وأصحاب الأعمال يشكون من نقص العمالة

10:55 م الأحد 13 يونيو 2021
وزير القوى العاملة: نوفر فرص العمل وأصحاب الأعمال يشكون من نقص العمالة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، امتلاك الوزارة قوائم انتظار في مشروع التدريب المهني، مع تطبيق مبادرة "حياة كريمة" في كل القطاعات منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها.

وأكد الوزير في تصريحات له مساء اليوم، أن وزارة القوى العاملة توفر فرص عمل في القطاع الخاص، وهناك طلب كبير على العمالة، لدرجة أن أصحاب المشروعات يشكون من نقص العمالة.

وأضاف سعفان أن تواجد الوزارة ومراكز التدريب في القرى والنجوع أدى إلى وجود إقبال من الشباب، مؤكدا أن الوزارة لو استطاعت تنفيذ 100 ألف مشروع سيتم توفير مليون فرصة عمل.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق توافق بين طرفي العملية الإنتاجية ليتسق مع القانون وروحه.

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