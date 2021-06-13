Masrawy logo white

بالفيديو.. وزير الدفاع يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

06:06 م الأحد 13 يونيو 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول نديم رازا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع دولة باكستان، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية حرص بلاده لدعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات.

أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن ودعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الباكستاني والملحق العسكري الباكستاني في القاهرة.

محمد زكي وزير الدفاع باكستان نديم رازا

الخبر التالى:

اتفاقيات بـ4 مليار يورو.. وزير المالية الفرنسي: ملتزمون بتوريد 55 عربة لمترو القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا