بعد واقعة قطار الصعيد.. تحرك برلماني لمكافحة حالات التحرش في وسائل النقل

كتب- نشأت علي:

علَّق النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، على الفيديو المتداول على موقع "فيسبوك"، خلال الساعات الماضية، لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إنها ليست الواقعة الأولى في وسائل النقل؛ حيث كانت تسبقها واقعة مترو الأنفاق.

وأشار الجاهل، خلال بيان له اليوم الأحد، إلى أن البلاد شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا وغير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره؛ سواء أكان تحرشًا لفظيًّا أم جسديًّا في مختلف الأماكن والتجمعات؛ وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.

وطالب عضو مجلس النواب بتغليظ عقوبة قانون التحرش في وسائل النقل العام؛ مما سيسهم بشكل كبير في الحد من الظاهرة التي يعانيها المجتمع، بجانب جزء من التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفي المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش إلى ظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبي هذه الأفعال.