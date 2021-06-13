القوى العاملة: بدء تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بسوهاج

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء تلقي طلبات راغبي التدريب الفندقي مجانا لأول مرة بصعيد مصر للشباب والفتيات على أعمال الطهي والمطبخ، والمعجنات والمخبوزات، والتحضير والمشروبات والاستقبال وخدمة الغرف والمغسلة والكي، بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

وقال الوزير، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في أطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP وفندق الهيلتون بالأقصر، مشيرا إلى أن مدة الدورة 6 أسابيع، أربعة أسابيع بالمركز، وأسبوعين بفندق هيلتون الأقصر.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، إلى إنه يشترط في المتقدم الحصول على مؤهل عالي أو متوسط، وحسن المظهر، واجتياز المقابلة الشخصية، والسن لا يزيد عن 30 سنة.

وأوضح أن الطلبات تقدم بمقر ديوان المديرية - شارع أسيوط سوهاج، مرفقا بها السيرة الذاتية، وصورتين من المؤهل الدراسي، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض، وصورتين من بطاقة الرقم القومي، وصورتين شخصيتين، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد (كعب عمل).

وكشف مدير المديرية عن المميزات التي يحصل عليها المتدرب وتشمل حصوله على شهادة معتمدة ومختومة بإتمام الدورة من مديرية القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي وفندق الهيلتون بالأقصر، فضلا عن شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا تسمح للمتدرب بتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل نقدي يومي 40 جنيها لكل متدرب تصرف في نهاية الأربع أسابيع الأولى مع بريك كافية طوال التدريب، بالإضافة إلى تكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بفندق الهيلتون لمدة أسبوعين مجانا، وتأمين ضد إصابات العمل، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، ويحصل الاثنين الأوائل على فرصتي عمل بفندق الهيلتون بالأقصر، والأولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

يذكر أن التعاون بين الوزارة وبين برنامج الأغذية العالمي WFP بناء على اتفاقية أو مذكرة تفاهم وقعها معالي الوزير معهم، مما يذكر أن هذا التدريب نتاج التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها وزير القوي العاملة محمد سعفان مع ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في القاهرة ومنها التعاون في مجالات رعاية القوي العاملة والتدريب المهني والتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتمكين المرأة.