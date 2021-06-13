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3 مساحات مختلفة.. تفاصيل أول مشروع من الإسكان متوافق مع التمويل العقاري "صور"

09:00 ص الأحد 13 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن المشروع الأول الذي سيتم طرحه متوافقا مع مبادرة التمويل العقاري الجديدة الـ3% سيكون ضمن الإسكان المتوسط بمساحات مختلفة.

وأضافت أن المشروع بمساحات تبدأ من 100 متر و110 و120 مترًا أيضًا، لافته إلى أن تسليم الوحدات سيكون بعد 3 سنوات.

وأكدت أن الصندوق حصل على موافقة مجلس الوزراء على تطبيق المبادة الجديدة من التمويل العقاري على الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" والذي تم طرحة نهاية العام الماضي.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات تليفزيونية، أن الصندوق استهدف الفئات التي تحصل على متوسط دخل قيمته 1800 جنيه، وحوالي 65% من المستفيدين كانوا من الشباب، ودخلهم أقل من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي لا يستطيعون الحصول على شقة إلا في العشوائيات، ولكن الآن يحصلون على وحدات في الأماكن التي يعملون فيها.

التمويل العقاري وزارة الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرة التمويل العقاري

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