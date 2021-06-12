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محافظة القاهرة: إطلاق قافلة صحة إنجابية بحي المرج ضمن حملة حقك تنظمي

01:11 م السبت 12 يونيو 2021
محافظة القاهرة: إطلاق قافلة صحة إنجابية بحي المرج ضمن حملة حقك تنظمي

حملة حقك تنظمي

كتب- محمد نصار:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقاهرة عن تنظيم قافلة صحة إنجابية بحي المرج ضمن حملة "حقك تنظمي" وذلك في الفترة من 13 لـ 17 يونيو 2021.

وبحسب بيان للمحافظة، اليوم السبت، تقدم القافلة خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائي النساء والتوليد لإجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، كما تتضمن القافلة تنظيم ندوات توعوية.

تأتي هذه الحملات في إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة وأهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع فضلاً عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة عن طريق عقد ندوات تثقيفية.

حملة حقك تنظمي قافلة صحة إنجابية حي المرج

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