وزارة الكهرباء: خطة لتوصيل التيار إلى كل المشروعات التنموية في سيناء

كتب- محمد صلاح:

تفقد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، في زيارة مفاجئة قطاع كهرباء جنوب سيناء، والتقى بالعاملين وقيادات القطاع، في إطار متابعة كافة قطاعات الشركة لمتابعة وتقيم الآداء فيها وإزالة كافة العقبات التي تواجه العمل.

وبحث السيد، كافة المشروعات التي تنفذها الشركة في جنوب سيناء، وماتم تنفيذه، والمشاريع التي تحت التنفيذ، وكذلك مناقشة خط الربط، جهد متوسط بين مدينتي سانت كاترين ونويبع مرورًا بالأودية التنموية والخدمية التي تنشأها الدولة من وجود تنمية حقيقية ومستدامة في محافظة جنوب سيناء، كذلك تم مناقشة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وبرامج الصيانة، وكذلك تم مناقشة توصيل الكهرباء لكافة المشروعات القومية العملاق، حيث تم الانتهاء من توصيل الكهرباء، لعدد 4 محطات مياه وصرف صحي عملاقة في جنوب سيناء بمدن رأس سدر وأبو زنيمة ودهب ونوبيع والتي تم تنفيذها وتم الانتهاء منها في وقت وزمن قياسي، وكذلك تم الانتهاء من تنفيذ أحد المشروعات العملاقة، وهو توصيل الكهرباء المستودعات البترولية الاستراتيجية في جنوب سيناء، فيما تم مناقشة ومراجعة عدادات كبار المشتركين، وكذلك اطلع على سجلات المشتركين الجدد، وفحص العدادات وكذلك اطلع على تحصيل القطاع لكافة الخدمات، كما اطلع على خدمات الشباك الواحد.

وشدد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، على ضرورة الاهتمام بالمواطنين وحسن استقبالهم وإنهاء كافة الخدمات المقدمة لهم في أقصر وقت، وفي نهاية اللقاء قدم السيد الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع كهرباء جنوب سيناء، علي جهودهم الكبيرة واخلاصهم وتفانيهم في العمل، والحفاظ الدائم على مستوى الأداء المتميز للقطاع سواء كان فنيًا أو تجاريًا.

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