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بـ2.460 تريليون جنيه.. ننشر التقرير النهائي للبرلمان عن موازنة 2021 / 2022

06:05 م الخميس 10 يونيو 2021
بـ2.460 تريليون جنيه.. ننشر التقرير النهائي للبرلمان عن موازنة 2021 / 2022

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يعقد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل جلسات مكثفة لسرعة إنهاء مشروع قانون الموازنة الجديدة، بعدما أعلن المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، مواصلة الجلسات العامة رغم أن البرلمان كان يتبادل انعقاد الجلسات أسبوعيًا مع مجلس الشيوخ.

وحصل "مصراوي" على التقرير الكامل لمجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة، بقيمة بـ2.461 تريليون جنيه، والذي أعدته لجنة الخطة والموازنة ومن المقرر مناقشته يوم الأحد المقبل.

وألقت الحكومة، بيانها المالي في نهاية شهر أبريل الماضي أمام مجلس النواب، عن موازنة العام 2021/2022، تمهيدًا لمناقشتها باللجان النوعية بالمجلس وإقرارها قبل يوليو المقبل، خصوصًا أنها ستشهد تفعيل الزيادات الأخيرة للأجور والمعاشات، رغم التداعيات الأخيرة لفيروس كورونا المستجد.

وجاء نص التقرير النهائي لمجلس النواب عن الموازنة العامة للدولة علي النحو التالي:

مجلس النواب حنفي جبالي قانون الموازنة الجديدة الموازنة العامة للدولة

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