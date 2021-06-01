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ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2020/ 2021

05:00 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2020/ 2021

إيناس عبد الدايم

كتب- مصراوي:

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وذلك بعد الاجتماع الذي تم عقده مع الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وأعضاء المجلس لإجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بمسرح الأوبرا الكبير وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً على السلامة العامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقد جاءت الجوائز كالتالي:

فاز بجائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون راجح سامي داود (راجح داود)، ومصطفى محرم مصطفى عنبر (مصطفى محرم)، وزينب محمد سالم علي (زينب سالم).

وفي مجال الآداب فاز كل من محمد المنسي المنسي قنديل (المنسي قنديل)، وسلوى أحمد بكر طلب (سلوى أحمد بكر)، وأحمد شوقي أحمد محمد حجاب (شوقي حجاب).

وفي مجال العلوم الاجتماعية أحمد يوسف أحمد محمد عبد الرحمن (أحمد يوسف أحمد)، وسرية عبد الرازق محمد صدقي (سرية صدقي)، ومحمد عفيفي عبد الخالق عفيفي (محمد عفيفي)، وأحمد أحمد صقر عاشور (أحمد صقر عاشور).​

إيناس عبد الدايم جوائز الدولة التقديرية الفائزين بجوائز الدولة المجلس الأعلى للثقافة

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ننشر أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق في 3 مجالات

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