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"الهجرة" تصدر العدد الـ29 من مجلة "مصر معاك" عن شهر مايو

01:14 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
"الهجرة" تصدر العدد الـ29 من مجلة "مصر معاك" عن شهر مايو

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - أسامة علي:

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد التاسع والعشرين من مجلة "مصر معاك"، نستعرض فيها أبرز مستجدات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وتطبيق "اتكلم عربي" في مرحلته الأولى.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها مشروعات توسعة قناة السويس ومجمع الوثائق المؤمنة الذي تم إطلاقه مؤخرا.

تقرأون في هذا العدد أيضًا، كلمة وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وما تم من جهود وتعاون مع نهضة مصر وحوار الخبراء حول التطبيق.

كما نعرض جانبا من آراء المتخصصين وقادة الرأي حول المبادرة.

في العدد نقدم نماذج بارزة لعدد من المصريين بالخارج، الذين حققوا نجاحات في مجالهم، وغيرها من الموضوعات المتنوعة.

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/3i5eqP2

السفيرة نبيلة مكرم وزارة الهجرة مجلة مصر معاك اتكلم عربي المبادرة الرئاسية اتكلم عربي

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