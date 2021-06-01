بمقدم 15 ألف جنيه وبالتقسيط.. الأوقاف تبدأ بيع كراسات شقق جديدة

كتب- محمود مصطفى:

بدأت هيئة الأوقاف بميدان الدقي، ومناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية، بيع كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، بمدينتي السادات بالمنوفية والعاشر من من رمضان بالشرقية، لمدة شهر.

وتصل مساحة الوحدة إلى ٨١ مترا، وهي عبارة غرفتين وصالة كاملة التشطيب، بمقدم جدية الحجز لنموذج ١ مبلغ ١٥ ألفا، مقدم جدية الحجز لنموذج ٢ مبلغ ٢٠ ألفا.

ويبلغ سعر الوحدة شامل المقدم نظام بتقسيط على ثلاث سنوا ١٦٨ ألف جنيه، ويبلغ ثمنها بنظام التقسيط على ١٠ سنوات بمبلغ ٢٠٠ ألف، و٢٢٠ ألفا على ١٥ سنة، على أن يبلغ الحد الأقصى لدخل الأعزب ٣٥٠٠ جنيه، و٤٧٥٠ للمتزوج.

وطالبت هيئة الأوقاف الراغبين فى التقدم تقديم ملف يحتوى على الاتى:-

1- أصل مفردات مرتب حديثة للزوج والزوجة ولا يزيد الدخل عن 4750 ج للمتزوج ولا يزيد عن 3500 ج للأعزب.

2- صورة بطاقة الزوج والزوجة سارية.

3- صورة قسيمة الزوج للمتزوج

4- أصل إيصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز – مياه )

5- صورة ايصال جدية الحجز.

6- كراسة الشروط.​