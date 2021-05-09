إجراءات جديدة والموقف في الصعيد.. 15 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن كورونا

05:27 م الأحد 09 مايو 2021
إجراءات جديدة والموقف في الصعيد.. 15 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن كورونا

هالة زايد

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل وتحورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وموقف اللقاحات.

وجاءت أبرز تصريحات وزيرة الصحة على النحو التالي:

1- الوضع الوبائي في محافظات الصعيد ينخفض بشكل واضح أسبوعًا تلو الآخر، وليس فقط في سوهاج فقط.

2- الوضع الوبائي في مصر بشكل عام "مستقر"، رغم وجود زيادة "بسيطة" ولكنها مستقرة، إذ لا يوجد زيادة مفاجئة في أي منطقة.

3- بنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر.

4- مصر سيكون لها ريادة في تصنيع لقاح كورونا في المنطقة.

5- لقاح كورونا الروسى عبارة عن جرعتين كل جرعة بينهما 21 يوما.

6- هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات اليومية.

7- يتم عمل تتبع جينى لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية للفيروس.

8- لم يتم رصد سلالات كورونا من المتحورات الجدد للفيروس مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح.

9- الفرق التابعة للوزارة سجلت بيانات مرضى الغسيل الكلوي والأورام والقلب على الموقع الإليكتروني للقاحات كورونا، ثم إعطائهم اللقاح بعد ذلك.

10- ذهبنا إلى كل الناس في الأديرة والمساجد والكنائس ودور المسنين في المحافظات وتم التسجيل لهم على الموقع الإلكتروني وبعد ذلك تم حصولهم على اللقاح لحمايتهم.

11- مع زيادة الشحنات والإنتاج سيتم زيادة مراكز اللقاح وإطلاق سيارات قوافل في عدة جهات للتطعيم بلقاحات كورونا.

12- وصول أول شحنة من المواد الخام لتصنيع اللقاح الصيني "سينوفاك" يوم 18 مايو الجاري.

13- خلال أسابيع سيكون متوفر في مصر نحو 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المصنع محلياً، وعلى وجه التحديد نهاية يونيو المقبل.

14- تم اتخاذ عدة إجراءات إضافية منذ أسابيع في الحجر الصحي في المطارات والموانئ البرية والبحرية خاصة بالقادمين من الخارج.

15- يتم إجراء فحص حمض نووي في مكان الوصول ولا نعتمد على سلبية شهادة الـ PCR للقادمين من بعض الدول التي تشهد تحورا لفيروس كورونا.

هالة زايد وزيرة الصحة الصعيد فيروس كورونا كوفيد19

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