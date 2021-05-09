إجراءات جديدة والموقف في الصعيد.. 15 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن كورونا

كتب- محمد نصار:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل وتحورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وموقف اللقاحات.

وجاءت أبرز تصريحات وزيرة الصحة على النحو التالي:

1- الوضع الوبائي في محافظات الصعيد ينخفض بشكل واضح أسبوعًا تلو الآخر، وليس فقط في سوهاج فقط.

2- الوضع الوبائي في مصر بشكل عام "مستقر"، رغم وجود زيادة "بسيطة" ولكنها مستقرة، إذ لا يوجد زيادة مفاجئة في أي منطقة.

3- بنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر.

4- مصر سيكون لها ريادة في تصنيع لقاح كورونا في المنطقة.

5- لقاح كورونا الروسى عبارة عن جرعتين كل جرعة بينهما 21 يوما.

6- هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات اليومية.

7- يتم عمل تتبع جينى لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية للفيروس.

8- لم يتم رصد سلالات كورونا من المتحورات الجدد للفيروس مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح.

9- الفرق التابعة للوزارة سجلت بيانات مرضى الغسيل الكلوي والأورام والقلب على الموقع الإليكتروني للقاحات كورونا، ثم إعطائهم اللقاح بعد ذلك.

10- ذهبنا إلى كل الناس في الأديرة والمساجد والكنائس ودور المسنين في المحافظات وتم التسجيل لهم على الموقع الإلكتروني وبعد ذلك تم حصولهم على اللقاح لحمايتهم.

11- مع زيادة الشحنات والإنتاج سيتم زيادة مراكز اللقاح وإطلاق سيارات قوافل في عدة جهات للتطعيم بلقاحات كورونا.

12- وصول أول شحنة من المواد الخام لتصنيع اللقاح الصيني "سينوفاك" يوم 18 مايو الجاري.

13- خلال أسابيع سيكون متوفر في مصر نحو 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المصنع محلياً، وعلى وجه التحديد نهاية يونيو المقبل.

14- تم اتخاذ عدة إجراءات إضافية منذ أسابيع في الحجر الصحي في المطارات والموانئ البرية والبحرية خاصة بالقادمين من الخارج.

15- يتم إجراء فحص حمض نووي في مكان الوصول ولا نعتمد على سلبية شهادة الـ PCR للقادمين من بعض الدول التي تشهد تحورا لفيروس كورونا.