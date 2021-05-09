إجراءات جديدة والموقف في الصعيد.. 15 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن كورونا
كتب- محمد نصار:
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل وتحورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر وموقف اللقاحات.
وجاءت أبرز تصريحات وزيرة الصحة على النحو التالي:
1- الوضع الوبائي في محافظات الصعيد ينخفض بشكل واضح أسبوعًا تلو الآخر، وليس فقط في سوهاج فقط.
2- الوضع الوبائي في مصر بشكل عام "مستقر"، رغم وجود زيادة "بسيطة" ولكنها مستقرة، إذ لا يوجد زيادة مفاجئة في أي منطقة.
3- بنهاية العام سيتم تصنيع لقاح كورونا الروسي في مصنع فاكسيرا بالسادس من أكتوبر.
4- مصر سيكون لها ريادة في تصنيع لقاح كورونا في المنطقة.
5- لقاح كورونا الروسى عبارة عن جرعتين كل جرعة بينهما 21 يوما.
6- هناك زيادة بسيطة في عدد الحالات اليومية.
7- يتم عمل تتبع جينى لفيروس كورونا خاصة للقادمين من الدول الموبوءة وبها تحورات جينية للفيروس.
8- لم يتم رصد سلالات كورونا من المتحورات الجدد للفيروس مؤكدة أهمية الحصول على اللقاح.
9- الفرق التابعة للوزارة سجلت بيانات مرضى الغسيل الكلوي والأورام والقلب على الموقع الإليكتروني للقاحات كورونا، ثم إعطائهم اللقاح بعد ذلك.
10- ذهبنا إلى كل الناس في الأديرة والمساجد والكنائس ودور المسنين في المحافظات وتم التسجيل لهم على الموقع الإلكتروني وبعد ذلك تم حصولهم على اللقاح لحمايتهم.
11- مع زيادة الشحنات والإنتاج سيتم زيادة مراكز اللقاح وإطلاق سيارات قوافل في عدة جهات للتطعيم بلقاحات كورونا.
12- وصول أول شحنة من المواد الخام لتصنيع اللقاح الصيني "سينوفاك" يوم 18 مايو الجاري.
13- خلال أسابيع سيكون متوفر في مصر نحو 2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المصنع محلياً، وعلى وجه التحديد نهاية يونيو المقبل.
14- تم اتخاذ عدة إجراءات إضافية منذ أسابيع في الحجر الصحي في المطارات والموانئ البرية والبحرية خاصة بالقادمين من الخارج.
15- يتم إجراء فحص حمض نووي في مكان الوصول ولا نعتمد على سلبية شهادة الـ PCR للقادمين من بعض الدول التي تشهد تحورا لفيروس كورونا.
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