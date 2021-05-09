فجر الاثنين.. نظرة الوداع لقمر رمضان

كتب- يوسف عفيفي:

يرصد بسماء مصر والوطن العربي قبل شروق شمس الإثنين 28 رمضان 1442 الموافق 10 مايو 2020 بفترة قصيرة هلال نهاية شهر رمضان المبارك.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيكون مضاء قرصة بنسبة (2.8%) وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الإقتران يوم الثلاثاء 29 رمضان 1442 الموافق 11 مايو 2021 عند الساعة 09:59 مساءً ( 06:59 مساءً بتوقيت جرينتش) منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم الثلاثاء (يوم التحري) قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس عند الساعة 06:39 مساءً (03:39 مساءً بتوقيت جرينتش) وبعد 12 دقيقة سوف تغرب الشمس عند الساعة 06:51 مساءً ( 03:51 مساء بتوقيت غرينتش) وبناء على ذلك ستكون رؤية القمر مستحيلة لعدم وجودة فوق الأفق هذه الليلة.

وسيتبع منزلة الإقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) واإبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون مهيأة في اليوم التالي.

وفي مساء يوم الأربعاء 30 رمضان 1442 الموافق 12 مايو 2021 ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 06:52 مساءً (03:52 مساءً بتوقيت جرينتش)، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (07) درجات والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (08) درجات ولإضاءته (0.6 %) وسيغرب عند الساعة 07:30 مساءً (04:30 مساءً بتوقيت غرينتش) ، بعد (38 دقيقة) من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر ممكنة بصعوبة في حال كانت الظروف الجوية مناسبة.

جدير بالذكر، أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثالياً لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.