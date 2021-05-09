وزيرة الصحة: تطعيم المقيمين في دور المسنين بلقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الفرق التابعة للوزارة سجلت بيانات مرضى الغسيل الكلوي والأورام والقلب على الموقع الإليكتروني للقاحات كورونا، ثم إعطائهم اللقاح بعد ذلك.

وأضافت "زايد" في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد: "ذهبنا إلى كل الناس في الأديرة والمساجد والكنائس ودور المسنين في المحافظات وتم التسجيل لهم على الموقع الإلكتروني وبعد ذلك تم حصولهم على اللقاح لحمايتهم".

وأكدت الوزيرة أنه مع زيادة الشحنات والإنتاج سيتم زيادة مراكز اللقاح وإطلاق سيارات قوافل في عدة جهات للتطعيم بلقاحات كورونا.