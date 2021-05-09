جبالي يحيل قانون إعادة تنظيم الأزهر إلى اللجان النوعية المختصة

11:55 ص الأحد 09 مايو 2021
جبالي يحيل قانون إعادة تنظيم الأزهر إلى اللجان النوعية المختصة

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشغلها إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.

كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة، بمنح التزام تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة بميناء الإسكندرية إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل ومكتب اللجنة التشريعية.

وأحال أيضا مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئؤن التشريعية.

حنفى جبالي مجلس النواب تنظيم الأزهر البرلمان

الخبر التالى:

وزير النقل: دخول المنطقة الأوتوماتيكية بين سيدي جابر وكفر الدوار ضمن تطوير نظم الإشارات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 236272

    عدد المصابين

  • 176363

    عدد المتعافين

  • 13845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158287310

    عدد المصابين

  • 135705580

    عدد المتعافين

  • 3295637

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:خطوة تاريخية.. وزيرة الصحة: إنتاج أول مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بمصر نهاية يونيو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا