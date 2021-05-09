جبالي يشدد على الالتزام بجدول أعمال الجلسة اليوم

11:45 ص الأحد 09 مايو 2021
جبالي يشدد على الالتزام بجدول أعمال الجلسة اليوم

المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

شدد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بجدول أعمال الجلسة اليوم، وعدم الخروج عن جدول الأعمال حرصا على الوقت وإنجاز جدول الأعمال.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد. وحذر جبالي الأعضاء بتوقف مكبر الصوت بعد انتهاء مدة الكلمة وهي دقيقتان.

كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

حنفى جبالي مجلس النواب جدول الأعمال

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