جبالي يشدد على الالتزام بجدول أعمال الجلسة اليوم
كتب- نشأت علي:
شدد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس، بضرورة الالتزام بجدول أعمال الجلسة اليوم، وعدم الخروج عن جدول الأعمال حرصا على الوقت وإنجاز جدول الأعمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد. وحذر جبالي الأعضاء بتوقف مكبر الصوت بعد انتهاء مدة الكلمة وهي دقيقتان.
كما شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
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