هل سقط الصاروخ الصيني الآن؟ أبحاث الفضاء تجيب

01:10 ص الأحد 09 مايو 2021
هل سقط الصاروخ الصيني الآن؟ أبحاث الفضاء تجيب

الصاروخ الصيني

كتب- يوسف عفيفي:

نفى الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الكلام المتداول بشأن سقوط الصاروخ الصيني الآن.

وقال مكرم في تصريح لمصراوي: حتى هذه اللحظة لا توجد أي أخبار بخصوص وقوع الصاروخ الصيني المنتظر.

وأضاف رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، أن أقرب تنبأ بموعد سقوطه طبقا للمواقع العلمية الدولية سوف يكون الساعة 04:04 بالتوقيت المحلي + أو - 8 ساعات.​

الصاروخ الصيني المعهد القومي للبحوث الفلكية سقوط الصاروخ الصيني مكرم إبراهيم

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