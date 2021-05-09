هل سقط الصاروخ الصيني الآن؟ أبحاث الفضاء تجيب
كتب- يوسف عفيفي:
نفى الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الكلام المتداول بشأن سقوط الصاروخ الصيني الآن.
وقال مكرم في تصريح لمصراوي: حتى هذه اللحظة لا توجد أي أخبار بخصوص وقوع الصاروخ الصيني المنتظر.
وأضاف رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، أن أقرب تنبأ بموعد سقوطه طبقا للمواقع العلمية الدولية سوف يكون الساعة 04:04 بالتوقيت المحلي + أو - 8 ساعات.
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